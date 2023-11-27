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MLB／官網評FA最佳球路 山本由伸曲球、大谷翔平指叉球入列

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大聯盟官網撰文排名今年自由球員市場（FA）的「最佳球路」，最佳曲球由山本由伸獲選；指叉球則是大谷翔平

大聯盟官方記者艾德勒（David Adler）選出自由市場最好的球路，包含直球、伸卡、卡特、滑球、曲球、變速、指叉，橫掃球（sweeper）及滑曲球（slurve）。

艾德勒認為曲球是山本的指標性球種，擁有一條美麗的彩虹曲線，讓人想起道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）的曲球。他指出山本在經典賽的曲球均速為77英里（約123.9公里）、2809轉、垂直變化66英吋（約167.6公分）、水平位移14英吋（約35.6公分），與勇士王牌弗里德（Max Fried）、韋恩萊特（Adam Wainwright）及達比修有的曲球類似。

指叉球則是大谷翔平最出色，艾德勒指出，大谷大幅度下墜指叉球，球速約80英到90英里之間，是目前最好的決勝球之一。他的指叉球被打擊率僅0.103，揮空率達50％。據統計，大谷的指叉球三振率57%，2018年後排大聯盟第3，只低於光芒隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的曲球及費城人隊艾爾瓦拉多（José Alvarado）的卡特球。

大谷翔平 山本由伸

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