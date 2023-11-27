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MLB／官網點名大谷翔平爭奪戰「3黑馬」最快2周內有結果

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大聯盟自由球員市場逐漸加溫，二刀流巨星大谷翔平下一步備受關注，道奇目前仍是最有可能簽下大谷的球隊，但大聯盟官網報導指出，3支大谷爭奪戰「黑馬」球隊。

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）和費恩森（Mark Feinsand）一致認為道奇最有機會簽下大谷，但摩洛西指出藍鳥正積極追求大谷，他生涯在藍鳥主場攻擊指數（OPS）高達1.139。

摩洛西也點名上季例行賽104勝的勇士隊，「大谷贏球的最佳機會是與一支擁有大量年輕明星野手簽訂長期合約的球隊，勇士比任何球隊更能滿足這項要求。」

費恩斯則認為不能排除紅襪隊，「聽說大谷喜歡在紅襪主場打擊，且生涯2度在那登板，總共投9局飆14次三振，只失1分。紅襪新總管布雷斯洛（Craig Breslow）可能會幹大事，就像當年布隆（Chaim Bloom）上任後立刻送走貝茲（Mookie Betts）。」

費恩斯指出，大谷翔平會在美國時間12月4日到7日舉行的冬季會議結束前決定下家，因此剩不到2周時間，就能知道大谷的下一步。

大谷翔平

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