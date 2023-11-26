MLB／舊愛還是最美！三個老東家都想找回世界大賽冠軍左投

遊騎兵隊左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）季後賽投出身價，也連帶讓他在自由市場的熱門度水漲船高，據傳洋基、紅雀、遊騎兵是聯盟中詢價最積極的球隊，也恰巧都是他待過的隊伍。

蒙哥馬利本季繳出10勝11敗、3.20成績單，季後賽更是獨拿3勝，防禦率也下修到2.90，是遊騎兵摘獲隊史首冠的重要功臣，現年30歲的蒙哥馬利正值巔峰期，大聯盟也預估在各家強權有意補強先發的環境下，他能挑戰平均2000萬美元起跳的長約。

報導中提到，最熱烈追求蒙哥馬利的球隊為洋基、紅雀和遊騎兵，這三支球隊蒙哥馬利都待過，他在2014年被洋基選中，待了5個賽季後被交易至紅雀；在紅雀待了1年又在季中被送往遊騎兵。

這三隊不約而同的都找回經驗豐富的蒙哥馬利，遊騎兵想留下冠軍成員，而洋基、紅雀輪值本季發揮都不盡理想，洋基上賽季只有塞揚獎得主柯爾（Gerrit Cole）一名先發投手成績在平均之上，紅雀先發防禦率更是在5以上，排名聯盟倒數。

蒙哥馬利在自由市場上雖然價格不便宜，但相對於年薪上看3000萬的山本由伸和史奈爾（Blake Snell）、年齡快到退化期的葛雷（Sonny Gray），蒙哥馬利是較為「平價」的低風險選擇，根據紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，蒙哥馬利很樂意回到遊騎兵，不過遊騎兵首要的補強目標為大谷翔平及明星終結者海德（Josh Hader）。