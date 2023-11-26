快訊

PLG／下半場復活 林書豪「大三元」率新北國王開出5連勝

謝國樑座車違停？ 基隆市警局交通隊：公務行程不舉發

火鍋吃一半險遭加料！新北錢都竟「天降巨鼠」 總公司道歉

MLB／舊愛還是最美！三個老東家都想找回世界大賽冠軍左投

聯合新聞網／ 綜合報導
左投蒙哥馬利在自由市場上吸引多隊關注。 路透社
左投蒙哥馬利在自由市場上吸引多隊關注。 路透社

遊騎兵隊左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）季後賽投出身價，也連帶讓他在自由市場的熱門度水漲船高，據傳洋基、紅雀、遊騎兵是聯盟中詢價最積極的球隊，也恰巧都是他待過的隊伍。

蒙哥馬利本季繳出10勝11敗、3.20成績單，季後賽更是獨拿3勝，防禦率也下修到2.90，是遊騎兵摘獲隊史首冠的重要功臣，現年30歲的蒙哥馬利正值巔峰期，大聯盟也預估在各家強權有意補強先發的環境下，他能挑戰平均2000萬美元起跳的長約。

報導中提到，最熱烈追求蒙哥馬利的球隊為洋基、紅雀和遊騎兵，這三支球隊蒙哥馬利都待過，他在2014年被洋基選中，待了5個賽季後被交易至紅雀；在紅雀待了1年又在季中被送往遊騎兵。

這三隊不約而同的都找回經驗豐富的蒙哥馬利，遊騎兵想留下冠軍成員，而洋基、紅雀輪值本季發揮都不盡理想，洋基上賽季只有塞揚獎得主柯爾（Gerrit Cole）一名先發投手成績在平均之上，紅雀先發防禦率更是在5以上，排名聯盟倒數。

蒙哥馬利在自由市場上雖然價格不便宜，但相對於年薪上看3000萬的山本由伸和史奈爾（Blake Snell）、年齡快到退化期的葛雷（Sonny Gray），蒙哥馬利是較為「平價」的低風險選擇，根據紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，蒙哥馬利很樂意回到遊騎兵，不過遊騎兵首要的補強目標為大谷翔平及明星終結者海德（Josh Hader）。

紐約

相關新聞

MLB／山本由伸啟動視訊面試球隊 決選階段再飛美國

日職當代最強投手山本由伸挑戰大聯盟，預計將在下周與各隊展開視訊、電話對談，目前人還在日本的他，將在進入決選階段後飛一趟美...

棒球／「功夫熊貓」六分砲震驚美球迷 「拜託MLB主席沒看到」

位於中東的職棒聯盟「棒球聯合會」（Baseball United）這兩天舉辦明星賽，前大聯盟選手「功夫熊貓」山多瓦（Pa...

MLB／舊愛還是最美！三個老東家都想找回世界大賽冠軍左投

遊騎兵隊左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）季後賽投出身價，也連帶讓他在自由市場的熱門度水漲船高，據傳洋基、紅雀、遊騎兵是聯盟中詢價最積極的球隊，也恰巧都是他待過的隊伍。 蒙哥馬利

MiLB／鄧愷威進40人名單：力拚新球季上大聯盟圓夢

旅美台灣投手鄧愷威日前參加所屬巨人隊的菁英訓練營，15日被球隊放進40人名單，離大聯盟更進一步。受到球隊肯定，他也變得比...

MLB／6年前命中大谷簽約球隊 靈能力者這回預測還是天使

大谷翔平的自由球員落點，絕對是棒球界今冬最大話題，每日N篇分析文出現在網路上，大聯盟官網決定求助超自然力量，尋求2017...

MiLB／同是亞錦賽火球男 劉致榮想跟徐若熙學魔球

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，尋求衛冕的中華隊推派徐若熙先發抗韓，2019年曾幫助台灣奪冠的劉致榮，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。