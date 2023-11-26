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棒球／山多瓦六分砲震驚美球迷 「拜託MLB主席沒看到」
位於中東的職棒聯盟「棒球聯合會」（Baseball United）這兩天舉辦明星賽，前大聯盟選手「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）締造歷史，在該聯盟首創的金球規則敲出三分砲，加倍為六分砲，消息傳回美國，許多網友發聲祈禱大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）沒看到。
山多瓦在第5局、2：2平手之際面對金球開轟，根據該聯盟特殊規則，在這一play所打回的分數加倍，史上第一支金球全壘打，三分砲直接變成六分砲，所屬的聯合東隊（United East）終場以9：5擊敗聯合西隊（United West）。
消息在社群網站X上掀起熱議，有人問：「難道他不用繞壘兩次？」、「這不是棒球」；也有人擔心這項腦洞大開的規定給了曼弗瑞啟發，笑答：「曼弗瑞已經在做筆記了」、「拜託不要給曼弗瑞靈感」。
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