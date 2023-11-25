MiLB／鄧愷威進40人名單：力拚新球季上大聯盟圓夢

旅美台灣投手鄧愷威日前參加所屬巨人隊的菁英訓練營，15日被球隊放進40人名單，離大聯盟更進一步。受到球隊肯定，他也變得比以往更有自信，展望新球季，希望能順利實現夢想。

在美國奮戰邁入第6年，現效力巨人隊小聯盟3A的台灣投手鄧愷威，11月中參加巨人隊訓練營（OracleCamp）時，獲知被球隊放入40人名單的好消息。

鄧愷威日前受訪表示，當時舊金山巨人隊的資深運動表現分析師詹明昇（Matt Chan）在訓練結束後告訴他，球隊的農場主管有事要跟他說，請他先行留下不要離開，他就有預感可能是與40人名單有關。

結果三方會面時，在場協助翻譯的詹明昇都還沒來得及說話，農場主管就直接恭喜鄧愷威，告知他進入了40人名單。

根據規定，球員與大聯盟簽約時若在18歲以下，簽約後第5年可取得規則五選秀資格，19歲以上則是第4年，其他球隊可以在冬季會議進行期間，挑選具規則五選秀資格的球員，球隊如果希望球員不被選走，就要放進40人名單加以保護。

進入40人名單是能夠在大聯盟出賽的重要指標，代表著球隊對小聯盟潛力球員的重視，獲選的球員薪資也將比照大聯盟底薪標準。

赴美打拚多年，離大聯盟只差最後一步。鄧愷威說，球隊的肯定讓他感到更有自信，「現在我就跟那些大聯盟選手是一樣的，要跟他們一起爭取位置」。

鄧愷威所參加的巨人隊訓練營（Oracle Camp），是挑選30名小聯盟球員參加的菁英訓練營，鄧愷威是獲選的13名投手之一。看見巨人隊甲骨文球場（OraclePark）休息室裡頭有自己名字的置物櫃，鄧愷威期待明年有機會真的成為這裡的一員。

此外，談到參加訓練營的收穫，鄧愷威說，每天有不同的主題，也有心理素質方面的訓練。像是透過冥想，還有控制室內溫度和燈光亮度的科學方式，來幫助球員睡眠的課程，對容易認床的他來說，都是很不一樣的訓練體驗。