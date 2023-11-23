MiLB／錯過亞錦賽背後 林昱珉期待升級大聯盟有優勢
因為響尾蛇球團保護機制，林昱珉錯過參加今年亞錦賽的機會，背後透露球隊明年更高期待，雖未明說但林昱珉心裡有底，「有機會上大聯盟的話，不會在乎哪個位置，只要能夠站穩那個位置。」
悍創運動行銷今天為劉致榮、林昱珉、李灝宇舉辦媒體見面會，談到沒能與恩師周宗志再次攜手，林昱珉臉上滿是懊惱神情：「自己很想打，因為是周教練，但球隊擔心疲勞度幫我拒絕了。」
林昱珉旅美第二個球季，今年在小聯盟高階1A加上2A投了121.1局，返台後又參加杭州亞運，也讓球團在接獲亞錦賽徵詢時投下反對票。
林昱珉雖沒能參加亞錦賽，但也傳出響尾蛇球團評估他明年可能升上3A甚至大聯盟，林昱珉表示：「球隊沒有跟我說，但自己觀察，目前上面層級的左投手不多，2A也只有我一個，要把握好機會，不要讓別人超車。」
短短2年就從新人聯盟一路升上2A，隊友面孔不斷更換，林昱珉沒有適應問題，歸功從小北上獨立生活，加上語言溝通沒問題，「這是我的優勢吧，不會因為年紀小就畏懼，很快會交到朋友。」
目前林昱珉未接到明年層級分配的通知，但很有機會升級，甚至締造大聯盟許久未見的台灣投手登板，林昱珉表示：「只要有機會，哪怕是中繼、救援，都可以接受，不會在乎哪個位置，只要能夠站穩那個位置。」
響尾蛇隊大聯盟也有台美混血的卡洛爾（Corbin Carroll）在，林昱珉表示，兩人因層級差距太大，沒機會交流，「但如果有遇到，他都會主動打招呼，感覺很親切，他很快就站上大聯盟，也是我很好的榜樣。」
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