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棒球／41歲卡諾在杜拜打明星賽 最不可能之處重寫篇章
全球第一個總部位於中東的職棒聯盟「棒球聯合會」（Baseball United），明、後天將在杜拜進行兩場明星賽，41歲大聯盟退役球星卡諾（Robinson Cano）將擔任明星西隊先發二棒、二壘手，他說：「很多想繼續打球的人，我正為他們打開大門。」
棒球聯合會總部位於杜拜，4支球隊都在中東、東南亞地區，包括孟買眼鏡蛇（Mumbai Cobras）、喀拉蚩君主（Karachi Monarchs）、杜拜野狼（Dubai Wolves）、阿布達比獵鷹（Abu Dhabi Falcons）。
明天展開的兩場明星賽分為東、西軍，算是聯盟起步，正式比賽要到明年底才會進行，除了大聯盟17年老將卡諾，還有不少退役球星也加盟，包括「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）、前塞揚獎強投柯隆（Bartolo Colon）、荷蘭名將葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）都在其中。
卡諾去年在大都會、教士、勇士隊打了33場比賽，最後都遭釋出，帶著2639支安打結束大聯盟生涯，今年投入完全陌生的聯盟，努力招募球員加盟，紐約郵報形容他「有機會在最不可能的地方重寫棒球最後篇章」。
紐約郵報指出，也許去年這段經歷，就是卡諾想要加入棒球聯合會的部分原因。
卡諾表示，球員到了32、33歲時，如果沒有維持高水準，甚至沒有機會留在大聯盟，所以必須到墨西哥打球，再沒有好表現就會被釋出。
他說：「對那些已有一段時間未有機會參賽的球員來說，棒球聯合會是很好的機會。」
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