快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

MLB／日本最大婚介網站票選最想嫁的運動員 大谷翔平奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平魅力無法擋，藉著經典賽亮眼表現獲選為日本「最想嫁的運動員」。 美聯社
大谷翔平魅力無法擋，藉著經典賽亮眼表現獲選為日本「最想嫁的運動員」。 美聯社

用戶高達75萬人的日本知名婚介網站「オミカレ」日前公布會員民調，內容包含「最想嫁的運動員」、「最想當另一半的男/女藝人」、「最想結婚的男/女藝人」、「最理想的名人夫妻」，而大谷翔平則在運動員項目中高居冠軍。

11月22日是日本的「好夫婦日」，而婚介網站「オミカレ」選在今天公布1538名調查對象的理想型投票結果，大谷翔平獲選為「最想嫁的運動員」，內文指出，大谷翔平率領日本隊在年初經典賽奪冠令人印象深刻，冠軍賽前的信心喊話更廣為流傳，其中一句「停止仰慕吧！」還入選年度流行語大賞。

除了球場的表現，文章也提到大谷近期捐贈6萬個手套給學生球員的愛心舉動，其對棒球的熱愛、場邊俏皮的表情及小動作都受到女性粉絲們的關注，評論他「毫無缺點」、「雲端之上」。

排名第2的則是被譽為亞洲排球之王的日本排球隊王牌石川祐希，場上強大的競爭力和清新笑容帶來反差感，獲得不少女性的青睞。

除了大谷翔平，一同入選榜單的棒球員還有第3名的旅美強投達比修有、第5名的經典賽國手佐佐木朗希，其中達比修有被稱為「酷帥外表下有著溫柔個性、重視家庭的暖男」。

日本 運動 排球 大谷翔平 達比修有

相關新聞

MLB／日本最大婚介網站票選最想嫁的運動員 大谷翔平奪冠

用戶高達75萬人的日本知名婚介網站「オミカレ」日前公布會員民調，內容包含「最想嫁的運動員」、「最想當另一半的男/女藝人」、「最想結婚的男/女藝人」、「最理想的名人夫妻」，而大谷翔平則在運動員項目中高居

MLB／「為過世老闆拚冠」 前紅雀年度最佳教練接掌教士兵符

教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）休賽季被同區勁敵巨人隊給挖角，經過了將近一個月的時間，教士也找到新賽季的主帥人選，由過去曾擔任過紅雀隊教練、現為球隊高級顧問的席爾特（Mike Shildt）

MiLB／林昱珉名列響尾蛇農場第7 預估未來是4、5號先發

專門評價小聯盟新秀的雜誌「Baseball America」昨天公布響尾蛇農場排名，我國20歲左投林昱珉排名第7（投手第1），不過報導指出，林昱珉未來可能只是大聯盟4、5號先發投手。 林昱珉去年

MLB／想一次打包大谷翔平、山本由伸？傳道奇認真思考可能性

今年大聯盟自由市場頭兩號標的由日籍球星包辦，分別為二刀流巨星大谷翔平及宰制日職的山本由伸，甚至可以說兩人的一舉一動都牽動各家球隊的冬季操盤，近日就傳出，想「幹大事」的道奇隊在思考一口氣帶回兩人的可能性

MLB／終於跑完「賣身契」合約 傳老虎對前田健太有興趣

日籍強投前田健太2016年跨海圓大聯盟夢，第一張合約就簽了整整8年，但總值僅2500萬美元，是張堪稱「資方之光」的賣身契合約，如今年屆35歲的他再度投入自由市場獲得不少球隊關注，據傳，輪值充滿年輕天賦

MLB／紅雀簽下金鶯本季勝投王 先發輪值清一色都35歲老將

昨天剛簽下林恩（Lance Lynn）的紅雀隊今天再出手補強，以一年1200萬美元合約簽下上賽季效力金鶯隊的老將吉布森（Kyle Gibson），進一步加深輪值深度。 紅雀是吉布森生涯效力的第5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。