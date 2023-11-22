MiLB／林昱珉名列響尾蛇農場第7 預估未來是4、5號先發

專門評價小聯盟新秀的雜誌「Baseball America」昨天公布響尾蛇農場排名，我國20歲左投林昱珉排名第7（投手第1），不過報導指出，林昱珉未來可能只是大聯盟4、5號先發投手。

林昱珉去年在該雜誌名列響尾蛇農場第19，他去年升上2A後，成為聯盟最年輕投手，總共先發11場，主投61局送出64次三振，防禦率4.28，每局被上壘率1.23。

該雜誌指出，林昱珉最快球速達94英里（約151公里），但均速只有90英里（約145公里）。林昱珉最好的變化球則是變速球，變化量大且靠近本壘板前才開始變化，曲球也有潛力成為出色球種，有很好的轉速，但控球還不穩定。

除變速球和曲球外，林昱珉還有滑球、卡特球及伸卡球，這些球種都沒有達到頂級，但林昱珉有出色的控球能力和球感，能讓這些球種發揮效果，但狀況不好時容易被狙擊，這是林昱珉需去克服的課題。

報告還指出，林昱珉身高僅5呎11吋（約180公分），因此球速難以成長，未來能用多種球速及製造打者揮空能力，站上大聯盟，但最多就是4、5號先發。林昱珉在球探報告中速球只有45分（滿分80）、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分。