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MLB／運動家搬家賭城就賣掉？大聯盟祭出10年緊箍咒
運動家日前確定2028年將主場搬到「賭城」拉斯維加斯，獲各球團老闆們一致贊成。據《今日美國》報導，大聯盟官方設立搬遷協定，如果運動家十年內轉賣，將付出一筆高額稅金。
這項稅收是為防止運動家老闆費雪（John Fisher）利用搬家，提高球隊價值後，立刻轉賣給其他財團。因此據報導指出，大聯盟出鄉禦出一項規定，做為運動家老闆的「緊箍咒」，如果費雪在2028年前賣掉球隊，會徵收出售金額20%的稅金，由大聯盟各球團平分，2029年出售則降為10%，逐年減少直到2034年為止。
費雪2005年以1.8億美元價碼收購運動家，據「富比世」（Forbes）統計，運動家今年3月市值約12億美元，搬到賭城後，價值有望翻至數倍。
值得一提的是，新球場部分費用由內華達州納稅人承擔，費雪近日也發聲明強調不會賣球隊，「我希望我們家族未來長時間擁有運動家，我們致力在拉斯維加斯打造最先進的棒球場，同時為內華達州南部帶來更多比賽。」
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