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MLB／大谷經濟效益估逾504億日圓 2024若轉道奇將更多
日本學者推算，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今年創造約504億日圓經濟效益，若大谷2024年轉隊到洛杉磯道奇，將比續留天使多創造約140億日圓經濟效益。
日本每日體育報導，日本關西大學名譽教授宮本勝浩推算，成為自由球員的大谷今年創造約504億1008萬日圓（約新台幣107億元）經濟效益，如果2024年續留天使，所創造的經濟效益約500億日圓，與今年相去不遠；但如果2024年轉隊到道奇的話，將可望創造約643億6800萬日圓經濟效益。
關西大學今天公布宮本推算內容。宮本透過校方表示，由於大谷今年兩度以全票獲選為美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）寫下大聯盟創舉等表現，創造出巨大的經濟效益。
宮本說，如果大谷2024年轉隊到道奇的話，其創造的經濟效益相比續留天使可望增加約140億日圓。
共同社報導，宮本透過加總大谷年薪、贊助商簽約金、球場增加的觀眾所帶來的消費金額，以及在日本的商品銷售金額等，推估出大谷創造的經濟效益。
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