MLB／和友愛之邦續約到37歲 費城人諾拉：這裡太舒適了

費城人隊日前與自家培養出來的強投諾拉（Aaron Nola）達成7年1.72億續約，鞏固球隊先發陣容，如果諾拉這張合約順利走完，將成為隊史待最久的投手，而他在受訪中也坦言，費城人讓他感到舒適，所以自己願意放棄其他隊開出更高金額的合約。

諾拉這筆續約為自由市場開了第一槍，根據報導，諾拉在自由市場上獲得多隊競逐，甚至有球隊開出了比費城人更優渥的合約，包括同區王者勇士隊，但諾拉最終還是給母隊友情價，用行動證明了想回到友愛之邦的渴望。

費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，自己雖表明續約諾拉是冬天的首要任務，但原先並沒有信心能帶回諾拉，「最重要的是我們留下他，我也肯定不希望他去亞特蘭大，無論如何，我們都不會期待遇到這樣的投手來對付我們。」

諾拉表示，過去兩個賽季球隊皆晉級國聯冠軍戰，因此自己希望能繼續幫球隊爭冠，「邁出下一步顯然是我的目標，也是球隊裡每個人的目標，這是我回來的其中一個重要原因，沒什麼比季後賽棒球更好的了，尤其是在這座城市，在球迷面前獻技很讓人上癮。」

諾拉說：「這對我來說是最舒適的地方，球隊裡的每個人都很優秀，並且一直致力於贏球、維繫關係，和隊友間的革命情感將延續終生，我想我很難離開這群人。」

諾拉在22歲那年迎來首個大聯盟賽季，等到這張7年續約跑完時已年屆37歲，如果期間沒有被交易且年年健康出賽，那在費城人累積效力16個賽季將超越名人堂傳奇卡爾頓（Steve Carlton）的15季，成為隊史待最久的投手，費城人隊史紀錄則是施密特（Mike Schmidt）的18個賽季。