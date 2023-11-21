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MLB／整季報銷還是很熱門 前釀酒人二當家伍卓夫引多隊競逐

聯合新聞網／ 綜合報導
伍卓夫傷勢狀況不明，但仍在自由市場上保有極大吸引力。 美聯社
伍卓夫傷勢狀況不明，但仍在自由市場上保有極大吸引力。 美聯社

大聯盟各隊不續約名單近日出爐，其中最令外界驚訝的是釀酒人隊宣布放棄輪值二把手伍卓夫（Brandon Woodruff），使他進入自由市場，雖然伍卓夫因右肩手術2024年將無法出賽，但強投身手仍吸引不少球隊目光。

伍卓夫今年季中曾因肩部肌肉拉傷而缺席四個月，不過合計5勝1敗，防禦率2.28的成績依舊亮眼，他生涯累積防禦率僅3.10，並兩度入選明星賽，過去5個賽季投了595局，ERA+145相當優異。

本季釀酒人的團隊薪資排名全大聯盟第26名，屬於小市場球隊，伍卓夫的1080萬美元年薪在全隊僅次於前MVP葉力奇（Christian Yelich），然而伍卓夫季末宣告進行右肩手術，明年有極高機率整季報銷，也成為了釀酒人放棄留下他的主因，釀酒人曾向伍卓夫提出兩年合約，價格不明，但最終遭到拒絕。

在強投諾拉（Aaron Nola）以7年1.72億美元續約費城人隊為自由市場開第一槍後，今年冬天的先發投手買氣只會越來越旺，根據報導，伍卓夫引起「大多數球隊」興趣，而他希望能在自由市場上尋求保障，複數年長約會是很加分的選項；對於想補強輪值的球隊來說，逢低買進伍卓夫的機會也勢必很誘人。

伍德拉夫說：「與多位醫生交談後，2024年確實有機會重返投手丘，這是一個很實際的想法，但它是否值得我趕著復出？我必須設立一個目標，況且我也有餘下的職業生涯要考量，必須權衡很多事，但單就手術方面，一切都是正向而積極。」

薪資 團隊

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