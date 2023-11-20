MLB／大谷蛻變MVP關鍵 天使總管指3年前改變「前朝遺政」

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平生涯第二度拿下美聯MVP，「二刀流」模式是關鍵。美聯社
大谷翔平生涯第二度拿下美聯MVP，「二刀流」模式是關鍵。美聯社

大谷翔平生涯第二度拿下美聯MVP、近3年都在票選排名前2，目前在自由市場等待滿意合約，一般預料返回天使隊的機率不高，總管梅納西（Perry Minasian）今天在訪問中談到大谷獲選MVP，大力讚賞這是他應得的，回顧近3年大爆發的關鍵，梅納西指出在於解除對大谷的限制。

梅納西在2020年11月取代原任總管艾普勒（Billy Eppler），大谷的使用方式也在2021年起有了改變，取消先發前後一天不出賽的保護令，甚至「投手大谷」、「打者翔平」同時上班，也開始成了日常，進入真正的「二刀流」模式。

梅納西表示，「從我來到這裡的時候，我認為有一件很重要的事，就是改變大谷的用法。」他說自己無意批評，但前任總管對大谷設下限制，而自己認為應該改變方式，他與大谷的經紀人保持對話暢通，他認為讓大谷以自己習慣的方式出賽是很重要的事。

梅納西表示，自己打滾球員休息室多年，看過各種選手、見過許多不同狀況，「這更我更加相信，不該給予選手任何限制。」他在該年春訓第一天就與大谷溝通，「「我告訴他我的計畫，不給他任何限制，而大谷也很滿意。」

梅納西也強調，大谷的成功在於他自己的場上表現，「我說了無數次，他在過去三年的表現真的太不可思議，MVP是他應得的榮譽。」

大谷翔平 天使

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