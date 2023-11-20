MLB／費城人7年1.72億美元簽回諾拉 繼續瞄準山本由伸

費城人隊今天以7年1.72億美元（約台幣55.6億元）合約，與陣中強投諾拉（Aaron Nola）完成續約，先發投手的補強仍會繼續，消息指出，費城人計畫爭取日職超級強投、歐力士隊山本由伸，當家球星哈波（Bryce Harper）也加入當說客。

諾拉今年繳出12勝9敗、防禦率4.46，加上15勝的沃克（Taijuan Walker）、13勝的惠勒（Zack Wheeler），共組費成人前3號輪值；身為2014年費城人第一指名的諾拉，從2015年升上大聯盟，明年將邁入第10個球季，這紙合約走完時為37歲，有機會「生涯費城人」。

球團棒球部門總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，「從休賽季之初，簽下諾拉就是我們的首要任務，我們想贏，有他在來年續穿費城人球衣對我們會有幫助，他已證明自己是近年來最棒且最耐投的投手之一，考慮到他的領袖氣質、他的個性，把他留在費城人對我們來說是非常重要的事。」

大聯盟報導指出，費城人完成與諾拉的合約後，仍會持續爭取山本由伸，向山本團隊所遞交的簡報影片中，也包括了哈波的身影，展現延攬誠意。