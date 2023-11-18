MLB／大谷翔平愛犬一夕爆紅 在日本屬稀有犬種

29歲的美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平，昨天獲美國聯盟年度MVP後與MLB節目主持人現場連線，當時同框並與大谷「擊掌」的愛犬一夕爆紅，受日本民眾關注。

日媒Sponichi Annex報導，大谷的愛犬是科克爾犬，（Kooikerhondje）在日本登記數只有100隻左右，屬稀有犬種。在日本長野縣輕井澤町經營寵物美容店、曾有30年飼養員經歷的54歲小川友惠說，大谷愛犬看起來還很年輕，年齡可能約僅一歲。

小川說，這隻科克爾犬很親近大谷，可以充分看出雙方的信賴關係。

科克爾犬是原產荷蘭的獵犬，二次大戰結束後一度瀕臨絕種，在全球也是相當稀有的犬種。

The first-ever 2x unanimous MVP 🏆🏆



Shohei Ohtani reacts to winning the 2023 @officialBBWAA Most Valuable Player Award after another incredible season! pic.twitter.com/5JK3KTroC0 — MLB Network (@MLBNetwork) 2023年11月16日

科克爾犬的管理與繁殖由飼養員負責維護血統，在日本的平均售價約60萬日圓（約新台幣13萬元）。由於並未大量繁殖，所以想當飼主的人有時得等待超過兩年才能等到幼犬。

報導指出，科克爾犬的確是非常適合大谷的犬種，因為非常開朗、聰明，身體素質也很高。

小川說，科克爾犬在像是障礙賽等犬類競技方面表現活躍，也可以擔任救災犬。雖然看起來很親近大谷，但警戒心強，有時也不會接近陌生人。

小川說，大谷愛犬日後毛或許還會長得更長、體型也可能會再稍微長大一些。

由於大谷曬出愛犬，日本不少民眾相繼詢問日本負責發行犬隻血統證明書的單位，讓科克爾犬瞬間爆紅。小川說，很高興託大谷的福能讓更多人知道科克爾犬，但也提醒民眾不要率爾決定飼養，需有責任心與愛心。