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MLB／大谷連莊全票MVP 史上首位

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

單季44轟加上10勝，不是他還能有誰？日籍二刀流球星大谷翔平今年再奪美聯最有價值球員，成為兩度全票獲選MVP史上第一人，紀錄寫不完，就連身旁的小狗也沾光，獲得「真正MVP」封號。

大谷翔平在全美棒球記者協會的年度MVP投票中，獲得全數30張的第1名選票，國聯則是由勇士球星亞古納獲選，兩人同樣都是全票MVP，攜手寫下史上唯一紀錄，巧合的是，2018年新人王也是大谷加上亞古納。

大谷翔平成為史上第1位3年內兩次獲得MVP的球員，去年因洋基隊賈吉敲出62轟而中斷，大谷翔平表示：「去年當然想要贏得MVP，但賈吉有個非常棒的球季，他值得這個獎，今年我想要變得更強拿下MVP。」

29歲的大谷翔平今年球季9.0的WAR（勝場貢獻值）排名全聯盟第1，作為打者繳出3成04打擊率，44轟在美聯排第1、整體攻擊指數（OPS） 1.066排大聯盟第1，另外還有20次盜壘；作為投手則是拿下10勝5敗、防禦率3.14，167次三振。

亞古納則是敲出41轟加上國聯最多的73盜，成為史上第一位進入「40轟、70盜」俱樂部的成員，上壘率4成16、OPS 1.012、217支安打、149分得分也都是國聯第一。

過去鮮少透露私生活面向的大谷翔平，在接受大聯盟官網連線訪問時，帶著一隻小狗陪在身邊，聽見獲選全票MVP時，還跟狗狗擊掌慶祝，就連大聯盟官網都說：「大谷的狗是真正MVP。」

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