MLB／前王牌投手淪交易籌碼 勇士「5換1」獲白襪牛棚左投
勇士上季打出104勝，卻止步分區系列賽。今天他們發動包含前王牌投手索倫卡（Michael Soroka）在內的「5換1」交易，得到白襪隊牛棚左投邦默（Aaron Bummer）。
勇士送出索倫卡、先發左投舒斯特（Jared Shuster）、內野手休梅克（Braden Shewmake）、內野手洛培茲（Nicky Lopez）及右投高文斯（Riley Gowens）。
現年30歲的邦默是白襪近年倚重的牛棚大將，2022賽季防禦率只有2.36，但今年表現不佳，出賽61場，防禦率高達6.79。
勇士送出的索倫卡、舒斯特和休梅克，都是勇士過去用首輪選秀權得到的選手。其中索倫卡2019年先發29場，防禦率2.68，入選明星賽、塞揚獎票選第6、新人王票選第2，沒想到接下來2季都因傷無法登上大聯盟，今年大部分時間都待在3A，在大聯盟出賽7場，防禦率6.40。
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