MLB／大谷翔平因故取消MVP記者會 楚奧特不忘發文祝賀

大谷翔平今天全票奪下2023年美聯MVP，他聽到獲選MVP時與狗狗擊掌，可愛畫面在社群媒體上造成騷動。不過他以「個人無法控制的情況」為由，缺席大聯盟官方安排的記者會，引發外界無限遐想。

大谷翔平在「MLB NETWORK」直播中透露：「復健到目前為止，感覺非常棒，進度比前一次開刀還要好、還要快，但同時也不能太急，要讓一切慢下來，走在對的節奏上，我的計畫是明年強勢回歸。」大聯盟官方原先要在節目結束後，為大谷舉辦記者會，但最終卻取消。

大谷翔平已成為自由球員，下一步備受各界關注。《運動畫刊》指出，今天應該是大谷決定下家前最後一次受訪，記者會因突發狀況無法舉行，留給外界想像空間，這位「史上最謎的自由球員」的動向仍成謎。

儘管大谷翔平不一定留天使隊，但隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）不忘在社群網站發文祝賀大谷：「恭喜度過史詩般的一年，當之無愧的MVP。為你感到驕傲，兄弟！」