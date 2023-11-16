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MLB／比賽時間不夠短？大聯盟計畫再縮短投球間隔

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟計畫再縮短投球間隔。 法新社
大聯盟計畫再縮短投球間隔。 法新社

大聯盟今年賽季實施投球時鐘規定，有效縮短比賽時間，據《ESPN》報導，大聯盟聯合競賽委員會還想進一步縮短投球間隔，讓比賽時間更短。

該委員會由6位球隊代表、4位現役球員及1名裁判組成，提出把壘上有人時投球間隔，從20秒縮小到18秒，壘上無人維持15秒。另外，還考慮將教練團喊暫停次數，從5次下修到4次。

該報導提到，球員們對投球間隔再縮短感到不安，投球時鐘已導致投手傷勢頻傳。有許多選手提出，如果壘上有人要減少投球間隔，那壘上無人應該延長，不過官方並沒有要改變壘上無人15秒規則的打算。

大聯盟引進投球時鐘後，例行賽平均時間從3小時04分，降到2小時40分。不過從逐月來看，4、5月平均時間2小時37分，6月2小時39分、7月2小時40分、8月2小時41分、9月達2小時44分，這可能是大聯盟想進一步縮短投球間隔的原因。

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