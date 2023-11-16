MLB／山本由伸爭奪戰白熱化 傳道奇、洋基最有興趣

日職歐力士隊王牌山本由伸今年透過入札制度挑戰大聯盟，成為各豪門球隊極力爭取的對象。近日消息指出，道奇和洋基隊最感興趣。

據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的消息，山本由伸爭奪戰已進入白熱化階段，隨著越來越多大市場球團加入，山本有機會拿到超過2億美元的合約。

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）先前透露，洋基是最積極追求先發投手的球隊，有意費城人隊諾拉（Aaron Nola）與山本由伸。值得一提的是，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）日前直言史丹頓（Giancarlo Stanton）常受傷，引發史丹頓經紀人沃夫（Joel Wolfe）不滿，而沃夫正好是山本的經紀人，這可能讓洋基在山本爭奪戰落居下風。

摩洛西今天再發文指出，最想得到山本由伸的球隊是道奇。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）日前提到，山本更偏好西岸，道奇擁有地緣優勢，但這只是傳聞，山本經紀人也不會承認。