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MLB／我全都要！巨人搶大谷翔平 還鎖定3大咖自由球員
美國職棒巨人隊今年球季準備「幹大事」，對過去2個球季成績有所不滿，期望在今年自由球員市場獲得補強，不僅追求最熱門的大谷翔平，貝林傑（Cody Bellinger）、查普曼（Matt Chapman）、史奈爾（Blake Snell）也都是鎖定目標。
MLB Network記者海曼（Jon Heyman）指出，巨人隊打算積極爭取大谷翔平加入，「他們這幾年都在追求大咖，但不知為何沒有成功，我認為跟甲骨文球場對左打者不利可能有些關係，我想他們會有些障礙，但確實想要加入競爭行列。」
除了大谷以外，海曼更表示：「巨人隊全都想要，他們在2021年拿下107勝，然而過去兩季表現不上不下感到不滿，他們要幹大事。」
海曼指出，巨人隊與洋基、小熊隊目前都在爭取貝林傑加盟，也已經與查普曼會面，追求史奈爾的球隊名單裡也有巨人隊的名字。
甚至連今年挑戰美職的日職歐力士隊王牌投手山本由伸、韓職近年最強打者「風之孫」李政厚，巨人隊也在追逐的行列中。
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