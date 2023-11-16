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MLB／「爭取大谷翔平請低調」 美媒：走漏消息會扣分

中央社／ 洛杉磯15日專電
大谷爭奪戰至今未見太多傳聞，原來是大谷與經紀人刻意要求下的結果。 美聯社
大谷爭奪戰至今未見太多傳聞，原來是大谷與經紀人刻意要求下的結果。 美聯社

超級球星大谷翔平成為自由球員，各隊展開搶人大戰，不過至今未見太多傳聞，美媒報導，這是大谷與經紀人刻意要求下的結果，球隊走漏消息會扣分。

哥倫比亞廣播公司運動網（CBS Sports）報導，日本「二刀流」球星大谷翔平堪稱美國職棒大聯盟史上最有才華、最受期待的自由球員，但到目前為止，卻沒有太多風聲傳出，市場上消息顯得比預期安靜。

報導引述ESPN記者帕桑（Jeff Passan）的消息指出，大谷翔平與經紀人巴雷羅（Nez Balelo）希望保持低調，刻意封鎖消息，因此想要爭取大谷翔平加盟的球隊，如果對外洩漏細節，可能在印象分數上扣分，不利爭取大谷。

帕桑指出：「如果大谷與某支球隊接觸之後，消息受到媒體報導，那麼結果將不利這支球隊，所以知情者的圈子會縮得很小、很緊。」

CBS運動網報導指出，大谷與經紀人堅持保密有其道理，因為大谷翔平在剛結束的這個球季，正好是效力洛杉磯天使的最後一年，大部分時間都受到同樣的問題圍繞：「明年會去哪一隊？」大谷可能已經厭倦了外界無止境的猜測。

報導指出，站在球員或經紀人的立場，刻意透露有哪些球隊有興趣的訊息，可以對球隊製造壓力，有利談判；但顯然大谷翔平不需要這種伎倆來拉抬身價，畢竟他堪稱大聯盟史上最有才華的球員。

帕桑指出，部分追求大谷翔平加盟的球隊相信，大谷可能會在較短的時間內做出決定，或許最快在12月初美國職棒大聯盟的年度冬季會議之前就有結果。

大谷翔平 大聯盟 自由球員

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