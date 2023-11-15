MLB／棒從百敗教頭到年度教練 金鶯主帥海德：高層比我有耐心

今日大聯盟年度最佳總教練得主出爐，分別由金鶯隊的海德（Brandon Hyde）和馬林魚隊的舒馬克（Skip Schumaker）獲得，兩人不約而同都在本季率領球隊闖進睽違已久的季後賽，舒馬克助隊取得外卡第2，海德的金鶯更是拿下美聯頭號種子。

2018年金鶯新總管艾力亞斯（Mike Elias）走馬上任，做的第一件事便是找來海德接掌兵符，不過海德帶兵首年狂吞108敗、2021年吞下110敗，表現差強人意，然而去年金鶯有長足進步，整整進步31勝，當時海德就有最佳教練呼聲，無奈以第2名坐收；今年金鶯再度突破，一舉衝破百勝，海德終獲獎項肯定。

海德橫掃了30張中的27張選票，他在受訪時表示，能獲得這項榮譽要感謝教練團以及球團高層，並對下賽季球隊的成長感到期待，「我為擁有這樣的教練團感到幸運，他們非常積極，一路幫助我並使我變得更好，此外總管和管理層也對我表現出耐心，甚至比我還有耐心，一起度過了艱難的那幾年。」

馬林魚的舒馬克成為歷史上第8位拿下年度教練的菜鳥教頭。 美聯社

馬林魚的舒馬克成為歷史上第8位拿下年度教練的菜鳥教頭，今年馬林魚相隔20年再度於完整球季闖進季後賽，舒馬克構建的休息室文化功不可沒，他謙虛說：「我覺得球隊所有人都該獲得這個獎項，而不是只有我。」

相較於美聯，國聯的最佳教練之爭顯得更加激烈，舒馬克拿到的第1名選票和勇士總教練史尼克（Brian Snitker）一樣多，但靠著不少2、3名選票，最終在積分超越史尼克和康索（Craig Counsell）摘下殊榮。

馬林魚本季的得失分差為-57，是史上季後賽球隊中最糟，而馬林魚有高達4成88的勝場是逆轉勝，足見球隊小分差的抗壓性，舒馬克也期待球員在季後賽經驗薰陶下的成長，「我認為本季對球隊設立了新標準，球隊文化產生了變化，現在，球員們知道勝利是什麼樣子了。」