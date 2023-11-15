MLB／光芒王牌的「解壓縮」宿命？傳葛拉斯諾極有可能被交易

小資球團光芒隊一向不喜歡砸大約留人，取而代之的是透過交易「解壓縮」成更多有潛力、使用年限更長的新秀群，現任王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）合約將於明年季末到期，被外界視為潛在的交易市場熱門標的。

葛拉斯諾曾是海盜隊寄予厚望的投手大物，在阿契爾（Chris Archer）交易中被送至光芒，本季遭逢左斜肌拉傷，繳出10勝7敗、防禦率3.53，每9局能三振12.2人，在7月獲得美聯最佳投手。

明年葛拉斯諾的年薪將從535萬美元「五級跳」至2500萬美元，如果開季還留在陣中，光芒的團隊薪資將來到1.26億美元，比隊史紀錄還要高出4200萬美元。

根據《ESPN》報導，外界普遍預計光芒會開放葛拉斯諾交易談判，「我們都知道，當光芒看到球員薪資不斷上揚時，往往會選擇前進。」若出現在交易市場，詢價聲量應僅次於釀酒人隊塞揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）。

事實上光芒兜售王牌的經驗並不少，除了阿契爾，包含普萊斯（David Price）、薛爾茲（James Shields）、賈薩（Matt Garza）都曾遇過相同的命運。

但值得一提的是，光芒交易眼光一向精準，最為人津津樂道的莫過於「楊格（Delmon Young）交易樹」，2007年光芒用其交易來了賈薩，再用後者換來了阿契爾，透過不斷「解壓縮」，讓這筆交易的包裹能持續替球隊貢獻，葛拉斯諾也是其中一員。