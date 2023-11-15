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MLB／市場最頂尖三壘手查普曼好夯 巨人、響尾蛇都有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥查普曼是今年自由市場綜合評價最高的三壘手。 美聯社
藍鳥查普曼是今年自由市場綜合評價最高的三壘手。 美聯社

今年大聯盟自由市場呈現「投高打低」態勢，優秀的打者選項不多，藍鳥隊三壘手查普曼（Matt Chapman）攻守一體的全面表現獲得多隊關注，據傳他鎖定總值1.5億美元以上的長約，巨人、響尾蛇都是可能下家。

查普曼本季繳出17轟、54打點，攻擊指數0.755的成績，打擊居聯盟平均之上，而他最大賣點在於精湛的守備功夫，包括今年在內，生涯一共拿下4座金手套，並在2018、2019年連霸美聯白金手套獎，這也讓他本季的WAR值跟賈西亞（Adolis Garcia）、貝林傑（Cody Bellinger）等強打者平起平坐。

今年自由市場上先發級的三壘手選項不多，查普曼之外的次佳選擇是卡德拉里歐（Jeimer Candelario）和透納（Justin Turner），但這些人的手套和查普曼都沒得比，自然讓他的身價水漲船高。

藍鳥曾在自由市場開市前向查普曼開出年限4至5年，總值1億美金的續約，但隨即遭後者拒絕，根據大聯盟官網，查普曼的身價可以比照去年簽下8年、1.68億美元的外野手尼莫（Brandon Nimmo），爭取6年1.5億左右的價碼。

巨人隊在休賽季挖角來了教士隊主帥梅爾文（Bob Melvin），過去他在運動家隊執掌兵符時曾和查普曼共事過，替重聚增添可能性；而響尾蛇隊闖進世界大賽後尋求陣容升級，查普曼應會使他們願意打開錢包，此外老東家藍鳥、洋基也都有贏得這場爭奪戰的機會。

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