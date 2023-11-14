MLB／今永昇太想對決大谷翔平 感謝包爾提供建議

日職橫濱隊王牌左投今永昇太今天召開記者會，宣布透過入札制度挑戰大聯盟，他期待能和大谷翔平正面對決，也感謝前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年的幫助。

現年30歲的今永昇太在記者會表示，2017年加入日本武士隊後，體驗到國際賽的樂趣和挑戰，並開始想像美國棒球的畫面，期待未來能成為其中一員。今永原本2025年才能挑戰大聯盟，但橫濱隊統括本部長萩原龍大同意提前放行，今永對此表達感謝。

今年3月今永昇太代表日本出征經典賽，冠軍戰面對美國隊先發，主投2局被敲4安、失1分，最終日本以以3：2擊敗美國。回國後他和前塞揚強投包爾成為隊友，包爾本季出賽19場10勝4敗，防禦率2.76，每局被上壘率（Whip）1.18，今永透露，「當我和包爾一起訓練時，獲得很多建議，還能近距離看他投球。我認為我和他度過職業生涯最美好的一年。」

今永過去在日職從未和大谷翔平對決過，他直言：「我想對決全壘打王。」當被問到有沒有特別屬意的球隊，今永給了否定的答案。

本季今永昇太先發22場，防禦率2.80，每局被上壘率1.05，投出174次三振奪下央聯三振王。據先前報導，他被視為2或3號先發，有10隊在關注。