聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今永昇太想對決大谷翔平 感謝包爾提供建議

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 美聯社
今永昇太。 美聯社

日職橫濱隊王牌左投今永昇太今天召開記者會，宣布透過入札制度挑戰大聯盟，他期待能和大谷翔平正面對決，也感謝前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年的幫助。

現年30歲的今永昇太在記者會表示，2017年加入日本武士隊後，體驗到國際賽的樂趣和挑戰，並開始想像美國棒球的畫面，期待未來能成為其中一員。今永原本2025年才能挑戰大聯盟，但橫濱隊統括本部長萩原龍大同意提前放行，今永對此表達感謝。

今年3月今永昇太代表日本出征經典賽，冠軍戰面對美國隊先發，主投2局被敲4安、失1分，最終日本以以3：2擊敗美國。回國後他和前塞揚強投包爾成為隊友，包爾本季出賽19場10勝4敗，防禦率2.76，每局被上壘率（Whip）1.18，今永透露，「當我和包爾一起訓練時，獲得很多建議，還能近距離看他投球。我認為我和他度過職業生涯最美好的一年。」

今永過去在日職從未和大谷翔平對決過，他直言：「我想對決全壘打王。」當被問到有沒有特別屬意的球隊，今永給了否定的答案。

本季今永昇太先發22場，防禦率2.80，每局被上壘率1.05，投出174次三振奪下央聯三振王。據先前報導，他被視為2或3號先發，有10隊在關注。

今永昇太 大谷翔平

相關新聞

MLB／傳大谷翔平願接受短約 年薪可能破薛則和韋蘭德紀錄

大谷翔平休賽季會加盟哪支球隊備受球迷關注，許多媒體都看好他能拿到5億美元大合約，但《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，大谷有可能簽下年薪極高的短約。 岡薩雷茲提到，5億

MLB／台美混血卡洛爾全票奪國聯新人王 千賀滉大排第2

大聯盟新人王開獎，今年票選結果毫無懸念，締造史上第5次兩聯盟新人王都是全票當選，金鶯隊韓德森（Gunnar Hender...

MLB／今永昇太想對決大谷翔平 感謝包爾提供建議

日職橫濱隊王牌左投今永昇太今天召開記者會，宣布透過入札制度挑戰大聯盟，他期待能和大谷翔平正面對決，也感謝前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年的幫助。 現年30歲的今永昇太在記者會表示，

MLB／台美混血小巨人卡洛爾不畏大場面 高中教練：打破人們刻板印象

美國職棒選手卡洛爾的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的...

MLB／「不是個輕鬆的賽季」 卡洛爾成響尾蛇隊史首位新人王

今日大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和金鶯隊內野強打韓德森（Gunnar Henderson）毫無異議全票獲得新人王，是歷史上第5次；季前分居百大新秀前二的兩人

MLB／吃了誠實豆沙包？洋基總管：我們都知道史丹頓容易受傷

洋基隊今天宣布休賽季第一筆補強，聘請勞森（James Rowson）擔任打擊教練，他過去曾在洋基農場任教，與「法官」賈吉（Aaron Judge）關係密切。 洋基除補強打擊教練外，還需找人接板凳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。