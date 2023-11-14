MLB／「宇宙勇」輪值有隱憂 傳鎖定同區費城人強投諾拉

勇士隊本季寫下聯盟最佳戰績，沒想到卻在分區系列賽意外落馬，輪值深度是季末補強頭號重點，今年自由市場上有許多優質先發投手待價而沽，據傳勇士最感興趣的是同區費城人隊的輪值二把手諾拉（Aaron Nola）。

目前勇士下賽季確定在先發輪值的投手有弗里德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）、愛德（Bryce Elder）、摩頓（Charlie Morton），原先冀望2022年勝投王萊特（Kyle Wright）和明星投手索倫卡（Michael Soroka）能扛起重責，但兩人都飽受傷勢困擾，而弗里德和摩頓合約在下季末到期，補強輪值刻不容緩。

諾拉本季成績雖然低於生涯平均，但「耐操」且季後賽更升級的表現仍舊被預期能拿份年薪2000萬美元起跳的大約，諾拉最近5個完整賽季都能吃下至少32場先發、180局，過去6年內三度獲得塞揚獎選票。

根據《The Athletic》報導，勇士投手教練克拉尼茲（Rick Kranitz）過去曾擔任費城人投手教練，並且和諾拉關係密切，將有助於勇士爭取這名強投加盟，除此之外，勇士陣中充滿許多「童工約」，明年陣中無人薪資超越2200萬美元，也給他們本錢在這場爭奪戰中開出溢價合約，屆時若成功簽下，將對同區對手費城人造成不小打擊。

不只諾拉在勇士的補強雷達內，本季入選美聯塞揚獎前3名的雙城隊葛雷（Sonny Gray）也是勇士考慮的人選，本季他繳出8勝8敗，防禦率2.79的成績，每9局被打出0.4轟是美聯最低，且屆滿34歲的他若要簽長約，預計身價不會比諾拉、史奈爾（Blake Snell）等人昂貴。