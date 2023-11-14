MLB／台美混血小巨人卡洛爾不畏大場面 高中教練：打破人們刻板印象

美國職棒選手卡洛爾（Corbin Carroll）的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的一片天，並在今天以全票奪下國家聯盟新人王。

有些人看到卡洛爾這名台美混血球員的第一印象與疑惑，就是他相對不起眼的身材，但他在場上的成績出奇耀眼，除了天生的速度優勢以外，他專注於訓練和比賽，以及高度自我要求，更是得以成功的關鍵。

效力亞利桑那響尾蛇隊的卡洛爾這個球季在例行賽揮出全大聯盟最多的10支三壘安打，另擊出25支全壘打，跑出54次盜壘成功，是菜鳥年達成25轟、50盜里程碑的第一人，並在今天以全票奪下國家聯盟（NL）年度最佳新人獎。

23歲的卡洛爾出生在西雅圖，身高約178公分、體重約74公斤，與他的偶像、日籍球星鈴木一朗相仿，在MLB球員當中，都算是比較「嬌小」，這是先天的弱勢，但也是屢屢讓人眼睛為之一亮的起點。

「克朗凱新聞」（Cronkite News）報導，湖濱高中（Lakeside School）教練桑丁（Kellen Sundin）說，卡洛爾雖然不高，但打起球來可不像小個子。

桑丁說：「他真的很強。我記得他在打擊區揮棒的樣子，那像是能打出全壘打一樣的強勁力道。即使他骨架比較小，他的進攻能力或許完全打破人們對他的刻板印象。」

今年例行賽，卡洛爾出賽155場，打擊率是2成85，揮出161支安打，有25支全壘打、30支二壘安打、10支三壘安打，一共掃進76分打點，自己也跑回116分。

卡洛爾用速度和力量壓迫對手，帶響尾蛇手持外卡一路衝進世界大賽，成為MLB史上第一位打進世界大賽且具台灣血統的球員。

湖濱高中棒球隊助理教練羅傑（Jack Roger）說：「我想他的成就幾乎前所未見。我覺得，瞭解他之後，就知道這絕對不會那麼令人驚訝。」羅傑還說，卡洛爾的心理素質很強。

桑丁說：「我對他的期望很高，但他對自己的期望更高。他非常專注，知道自己的目標，而且不會過度在意別人對他的期望或因此分心。他在這方面真的很鎮定，他很有遠見，很難因為什麼事而洩氣。」

羅傑回憶，有一天訓練結束後，他看到卡洛爾回到場上，做額外的打擊練習。羅傑當時心想：「卡洛爾對棒球的專注程度真的很不一樣。」

卡洛爾高中時期最要好的朋友兼隊友之一狄佛瑞斯特（William DeForest）也說，卡洛爾脫穎而出，是因為他投入更多時間和精力做準備，並把細節做到最好。

卡洛爾有時甚至會利用午餐時間在球場上做短跑等訓練。狄佛瑞斯特說：「他投入這些額外訓練，是因為知道那是為了實現目標所必須做的事。他非常積極要達成自己的目標。」

狄佛瑞斯特還說，卡洛爾總是以團隊為優先，「他每次走進重訓室、踏入球場，你會知道他是來真的。而這也會感染其他人」。

卡洛爾2019年在第1輪選秀第16順位被響尾蛇選中，受到新冠疫情等因素影響，直到2022年才首度站上大聯盟舞台，交出打擊率2成60、4支全壘打、14分打點的成績，但只出賽32場，因此今年仍有角逐新人王的資格。