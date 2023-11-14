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MLB／千賀滉大新人王排第2 吉田正尚獲3票有2張是日媒
大聯盟今天公布新人王得主，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、響尾蛇隊台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）在美聯、國聯囊括全部30張第一名選票，無懸念勝出；共有兩位日籍選手拿到選票，大都會隊投手千賀滉大排名國聯第二，紅襪隊吉田正尚則拿到3張第3名選票。
千賀滉大轉戰大聯盟第一年適應良好，隨著一場場好投，開始累積爭取新人王的聲量，最終全季繳出12勝7敗、防禦率2.98，166.1局投球送出202次三振，表現相當亮眼。
千賀滉大拿到22張第二名選票、5張第三名選票，總分71分排名第2。
吉田正尚則是出賽140場，以2成89打擊率敲出155支安打、15轟、72分打點，在美聯拿到3張第3名選票，其中2票來自天使隨隊記者，所屬媒體分別是日本兩大通信社時事通信社、共同通信社。
過去共有4名日籍選手拿過大聯盟新人王，包括1995年野茂英雄、2000年佐佐木主浩、2001年鈴木一朗及2018年大谷翔平。
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