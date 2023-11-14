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MLB／卡洛爾、韓德森全票新人王 大聯盟史上第5次

中央社／ 綜合外電報導
兩位新人王卡洛爾與韓德森交換球衣留念。 美聯社
兩位新人王卡洛爾與韓德森交換球衣留念。 美聯社

台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）今年達到25轟、50盜里程碑，是MLB史上首位能在菜鳥年有此成就的球員，他的傑出表現率響尾蛇一路殺進世界大賽，也讓他以全票奪下今年國聯新人王。

亞利桑那響尾蛇的卡洛爾力壓洛杉磯道奇今年揮出23支全壘打、掃進70打點的奧特曼（James Outman），以及紐約大都會本季拿下12勝7敗，防禦率2.98的千賀滉大（Kodai Senga）等人拿下國家聯盟（NL）年度最佳新秀獎，是響尾蛇隊史第1人。

響尾蛇今年戰績84勝78敗，繼2017年後再度打進季後賽，且靠著外卡一路殺進世界大賽，成為一大驚奇，而其中最大的亮點就是卡洛爾，他出賽155場，打擊率2成85，有25支全壘打、跑出54次盜壘成功的精彩表現。

美國聯盟（AL）的年度最佳新人獎由巴爾的摩金鶯的韓德森（Gunnar Henderson）擊敗克里夫蘭守護者戰績10勝4敗、防禦率2.98的拜比（Tanner Bibee）與波士頓紅襪今年擊出24支全壘打的卡薩斯（Triston Casas）等人獲得，是金鶯隊史第7位獲此殊榮的球員。

金鶯今年在美聯東區稱王，戰績是全美聯最佳的101勝61敗，球隊一飛衝天的關鍵，正是22歲的韓德森。主要守備位置在三壘、游擊區的他，本季揮出28支全壘打，另敲出9支三壘安打，打回82分打點，自己跑回100分，是金鶯攻守核心。

卡洛爾和韓德森都是全票當選年度最佳新人王，這是大聯盟史上第5次，上一次要追溯到2017年的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇貝林傑（Cody Bellinger）。

韓德森和卡洛爾皆全票獲選新人王。 截自大聯盟官網
韓德森和卡洛爾皆全票獲選新人王。 截自大聯盟官網

金鶯

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