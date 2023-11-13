MiLB／莊陳仲敖本季「主修心理素質」 季後目標維持體態

旅美奧克蘭運動家投手莊陳仲敖今年5月開刀清除手肘骨刺，生涯首度面對這麼大的傷勢，他用「主修心理素質」形容這一年，透過讀心理學的書平復心境，季後目標是要維持體態。

23歲的投手莊陳仲敖2021年底與美職奧克蘭運動家隊簽約，2022年正式展開旅美生涯，去年球季在小聯盟1A出賽8場先發，戰績4敗、防禦率4.71，去年球季中手指神經拉傷關機，直到9月秋訓才開始投復健賽，年底也有返台打U23世界盃棒球賽。

莊陳仲敖今天出席大專棒球聯賽開賽記者會分享今年球季，莊陳仲敖透露，今年初回美國報到投入訓練後約一週，手開始有不舒服的狀況，一開始採復健方式，後來還是覺得不舒服，經過防護員評估，決定動刀清除手肘骨刺，先把身體狀況處理好、準備明年的比賽。

莊陳仲敖曾有感而發用「今年主修心理素質」形容本季，他表示，棒球生涯第一次受這麼大的傷，經歷開刀、整季報銷，心情滿複雜的，復健期要對抗自己的心理和心態，有看一些心理學上的書，學習讓心情平復。

莊陳仲敖棒球生涯也遇過幾次小傷，他表示，身為職業球員就要學會好好保養身體。至於旅美生涯的收穫，莊陳仲敖認為是場上經驗，有觀察其他國家的球員，雖然球種不多，但可以在場上安定投完每一局，自己球種多，但過往卻不知道怎麼運用，也是需要學習的部分。

莊陳仲敖表示，已經於10月開始投復健賽，休賽季回到台灣持續維持重量和體能訓練，逐步加強投球強度，也自曝去年體態變胖，回到球隊報到被訓話，今年休賽季目標維持體態，至於明年球季不設目標，想辦法把教練交代的工作表現到最好。

大專棒球聯賽22日開打 莊陳仲敖難忘單場15K

112學年度大專棒球聯賽公開一級賽事將於22日在台東開打，今天舉行開賽記者會，旅美球員莊陳仲敖難忘大三在大專聯賽4強先發單場飆15K。上屆台體大奪冠，本屆要力拚2連霸。

112學年度UBL大專棒球聯賽今天舉行開賽記者會，本學年度總計有97所學校、合計123隊參賽，分為公開一級、公開二級、一般組及公開女生組。

大專棒球聯賽一直有「中職選手搖籃」稱號，上個學年度曾參與賽事的選手中，包括台體大投手林華偉、嘉義大學投手陳聖文、文化大學投手林旺熙、國立體大投手辛俊昇等合計19人獲得中職球團指名。

最受矚目的公開一級賽事將於22日起先後在台東、高雄開打，預賽16支球隊採單循環賽制，複賽在台中台體大棒球場舉行，由8強隊伍再打一輪單循環賽，決賽預計2024年1月17、18日在新北市三重棒球場舉行，複決賽有提供場場直播服務。

今天開賽記者會上請來旅美奧克蘭運動家投手莊陳仲敖出席，莊陳仲敖回顧，剛升上國立體大時就碰到傷勢，手部骨裂、無法動刀，只能透過休息復健慢慢復原，當時看著隊友、學長們可以比賽，很羨慕也很焦急。

莊陳仲敖熬過復健期，慢慢在投手丘上投出好表現，他表示，最難忘2021年大三時參加大專聯賽4強賽扛先發，完投9局飆出15次三振幫助球隊搶勝，也飆出當時個人生涯最快球速154公里。2021年底莊陳仲敖也如願與美職奧克蘭運動家簽約、展開旅美生涯。