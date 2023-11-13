MLB／太空人新總教練出爐！原板凳教練艾斯帕達接手
太空人在美聯冠軍賽不敵遊騎兵隊後，老教頭貝克（Dusty Baker）宣布退休。據大聯盟官網報導，太空人球團決定提拔板凳教練艾斯帕達（Joe Espada）作為新任總教練，明天將舉行記者會。
現年48歲的艾斯帕達曾在馬林魚、洋基及波多黎各冬盟執教，他2018年加入太空人，擔任板凳教練至今。官網指出，艾斯帕達獲得工作人員和球員的歡迎，並且是一個強大的溝通者，過去幾年面試過馬林魚、巨人及白襪隊總教練職務，但沒有獲得青睞。
艾斯帕達出生於波多黎各，他成為1975年高梅茲（Preston Gomez）後，首位來自拉丁美洲的太空人總教練。
太空人已經連7年闖進美聯冠軍賽，明年他們多數主力球員都會回歸。太空人總管布朗（Dana Brown）日前表示，休賽季補強目標是牛棚和替補捕手，一壘教練洛培茲（Omar Lopez）則被視為新任板凳教練熱門人選。
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