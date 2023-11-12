MLB／洋基開放聽取「托天子」報價 傳死對頭紅襪有興趣

自由市場開市至今靜悄悄，不過外界深信洋基隊在這個冬天將會十分積極，據傳他們近期將明星二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）擺上貨價，希望能更加強外野深度，同區世仇紅襪是關注球隊之一。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）季末受訪時曾表示球隊希望能補強「左打、外野手」，除了從自由市場找尋援助，交易也是可行選項，不只傳出是少年強打索托（Juan Soto）的可能交易下家，目光也曾鎖定紅雀的歐尼爾（Tyler O’Neill）和卡森（Dylan Carlson）。

下個月將滿27歲的二壘手托瑞斯本季打出2019年後最佳賽季，他繳出2成73打擊率，外帶25轟、68打點成績單，生涯有4個賽季全壘打數在20以上，是少見的強打中線，不過托瑞斯明年底將成為自由球員，也成為洋基談論交易時考慮的籌碼。

根據報導指出，紅襪看好托瑞斯及農場大物梅爾（Marcelo Mayer）的內野組合，並願意為此付出左打外野手佛度戈（Alex Verdugo），這點也很符合洋基需求。

紅襪新任總管布雷斯洛（Craig Breslow）在受訪談到佛度戈時曾說：「我們之前有許多對話，他在場上總是盡所能做到最好，是其他球隊感興趣的對象，對此我們不能給出任何承諾，我們必須正視每個機會，和其他球隊、經紀人的每一次互動都可能使我們更好。」

洋基和紅襪過去25年內僅發生3次交易，上一次是發生在今年初，紅襪將艾倫（Greg Allen）交易至洋基，換來赫南德茲（Diego Hernandez）和現金。