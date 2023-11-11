MLB／日職三振王今永昇太挑戰大聯盟 獲DeNA球團首肯

日本職棒橫濱DeNA海灣之星球團今天表示，已同意陣中投手、日職三振王今永昇太利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟MLB。

日本放送協會（NHK）報導，今永先前已向球團方面表達想利用入札制度挑戰大聯盟的希望，球團今天對外說明已同意，今永接下來將開始申請手續。

DeNA球團統括本部長萩原龍大今天上午受訪時說，昨天已跟今永本人進行最後商議，因為今永當面表示「拜託」，所以球團決定同意。

萩原指出，同意今永挑戰大聯盟雖然對球隊投手戰力來說吃不消，但球隊能出現挑戰大聯盟的選手是令人開心的事。今永近期將舉行記者會，親自說明個人想法。

今永出生於日本福岡縣，現年30歲，2015年以第一指名從駒澤大學加盟DeNA。

今永在日職第2年就奪下11場勝投、第4年拿下個人生涯最多的單季13勝，第7年的去年球季也有11勝佳績，並於去年6月成為日職史上第85位投出無安打比賽的投手。

他本季戰績7勝4敗、防禦率2.80，並投出174次三振首度拿下三振王頭銜。總計日職8年生涯登板165場比賽，其中絕大多數擔任先發投手，共拿下64勝50敗、防禦率3.18。

今永今年獲選日本代表隊出賽世界棒球經典賽（WBC），他在對決美國的冠軍戰先發登板，為日本奪冠做出貢獻。由於今永對投球展現熱衷研究的態度，也被外界稱為「投球哲學家」。