MLB／冬季會議爆發腸胃不適提前喊卡 討論大谷暫緩

大聯盟今日冬季會議行程提前喊卡，參與的300名球團人員及經紀代表，其中有超過30人腸胃不適、嘔吐，因此大聯盟官方緊急宣布今日會議取消，大谷翔平的動向可能也要晚點才能繼續討論。

冬季會議是由大聯盟相關人士在季後聚集起來，討論聯盟規範、自由球員動向的活動，根據「運動畫刊」報導，這場無名浩劫自美國時間周二浮現，周三不適人數暴增，每支球隊都有人遭殃，也因此原訂到周四結束的會議提前取消。

起初感染源未確認，大聯盟要求各隊回報感染狀況，試圖找出源頭，也一度考慮是否為周二自助式午餐導致食物中毒，但有感染者並未吃自助餐，最終確認為病毒引起。

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）旗下就有4名員工身體不適，他說：「我沒有吃自助餐，我是吃漢堡。」

今年季後最大重點就是大谷翔平的下一步，只不過隨著冬季會議提前終止，討論暫緩，但接下來與經紀人的會談預計採取視訊會議方式，第二階段則預計在12月4日到7日再次啟動。