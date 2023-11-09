MLB／年度陣容太空人多達10人列候選 大谷連3年投打皆入圍

MLB今天公布年度最佳陣容候選名單，日本二刀流好手大谷翔平在先發投手、指定打擊兩個位置上都入圍，這是他連續第3年有此成就。

美國職棒大聯盟MLB年度最佳陣容2019年設立，用來表揚賽季中各個位置表現最好的球員，並在票選結束後，公布年度最佳第1隊、年度最佳第2隊陣容。

這份候選名單今天公布，這是大谷連3年成為年度最佳陣容中多個位置的候選人。大谷2021年首度同時以投打兩種身分獲選，當年他以指定打擊身分進到年度第1隊，並以先發投手身分進到年度第2隊；2022年時他又再以投打兩種身分獲選，那次他以先發投手身分進到年度第1隊，以指定打擊身分進到年度第2隊。

球迷投票的時間從今天開始，一直持續到美東時間19日晚上8時為止，每位球迷每24小時可以投票1次。

Who were the best of the best in ⚾️ this season?



Voting is LIVE for the 2023 All-MLB Team ➡️ https://t.co/NjGhUwlWSF pic.twitter.com/UUtBOBU84H — MLB (@MLB) 2023年11月9日

球迷投票占評選的50%，另外50%由媒體成員、轉播單位、前球員及其他官員所組成的評審團決定。12月16日將公布所有獲獎者。

投票時僅考慮球員例行賽的表現，年度第1隊、年度第2隊各有捕手、一壘手、二壘手、游擊手、三壘手、指定打擊各1人，另外還有外野手各3人、先發投手各5人、後援投手各2人。

候選名單上年度第1隊、年度第2隊各有72名球員，當中包括9名捕手、7名一壘手、8名二壘手、9名游擊手、10名三壘手、8名指定打擊、21名外野手，以及26名先發、24名後援共50名投手。

休士頓太空人是唯一陣中有兩位數候選人的隊伍，當中有5人是投手、5人是其他位置的球員。太空人入圍的選手包括二壘手亞土維（Jose Altuve）、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、外野手塔克（Kyle Tucker）和麥考米克（Chas McCormick），以及先投手韋蘭德（Justin Verlander）、瓦德斯（Framber Valdez），還有後援投手普萊斯利（Ryan Pressly）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）和內瑞斯（Hector Neris）。

這份名單還有兩個重點，一個是年輕，另一個是國際化，因為名單提名了6名菜鳥和20名25歲以下的球員，以及45名出生在美國50個州以外的9個國家或地區的球員。

另一個焦點是洛杉磯道奇一壘手弗里曼（FreddieFreeman）是否能打敗亞特蘭大勇士的歐森（MattOlson）獲選，因弗里曼是過去4次票選通通都獲選的唯一球員（含獲選進入年度第1隊或年度第2隊）。