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MLB／大谷翔平爭奪戰有如外卡 總經理會議看好道奇勝出

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
14名球團相關人士有多達10人看好道奇搶下大谷。 法新社
14名球團相關人士有多達10人看好道奇搶下大谷。 法新社

大聯盟總經理會議正在亞利桑納州進行，30隊球團高層齊聚，大聯盟官網指出，重量級球星大谷翔平比其他球員引起更多關注，受訪的14名球團相關人士有10人認為，這位二刀流球星將會披上道奇隊球衣。

大谷生涯首次進入自由球員市場，成為最受矚目的巨星，道奇、巨人、大都會、紅襪、天使、水手、遊騎兵、小熊隊都被點名搶人，一位美聯球團高層用「外卡大戰」形容大谷爭奪戰。

官網對與會人員進行非正式民調，道奇不出所料，成為高層壓倒性選擇，參與的14人有10 人表示，他們相信這位天使超級巨星將會「沿著5號州際公路向北30英里」（從天使轉戰道奇）。

一位國家聯盟高層表說：「和其他人一樣，我認為大谷將會留在洛杉磯，加入另一支球隊，道奇想要的球員總能如願，如果不是這樣，我會感到驚訝。」

官網指出，4位未選擇道奇的主管並未低估道奇簽下大谷的機會，只是他剛動過手肘手術，又是前所未有的自由球員，因此無法給出答案。

另一位國聯高層指出，大谷似乎不受金錢驅動，這不僅是身價問題，環境也是很大原因，相信小熊會努力爭取他。

還有人說，大都會老闆科恩（Steve Cohen）的出價能力超過任何人，該隊可能是道奇的最大威脅，「如果科恩有一天早上醒來並決定想要大谷，也許他最終會去紐約。」

官網指出，無論大谷的交易結果如何，幾乎所有受訪的球團高層都相信他會賺到5億美元，他的場外贊助、門票銷售和其他營收產生的影響，將促使許多球團全力搶人。

一位美聯球團主管說：「大谷的市場潛力非常大，他是全世界最有名的棒球運動員。」

道奇 天使 小熊隊

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