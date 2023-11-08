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MLB／「沒有弱點的打者」 大聯盟官網專文介紹韓強打李政厚

聯合新聞網／ 綜合報導
旅美前輩金河成本季剛打出代表作，也替李政厚的大聯盟之路增添本錢。 美聯社
旅美前輩金河成本季剛打出代表作，也替李政厚的大聯盟之路增添本錢。 美聯社

大聯盟今年自由市場飄著濃濃「亞洲味」，除了官網排名自由球員前二的大谷翔平、山本由伸，名列第14的韓籍強打「風之孫」李政厚也要旅美圓大聯盟夢，近期大聯盟官網也特地撰文介紹這名兼具跑、打、守與高顏值的外野手。

李政厚目前效力於培證英雄隊，本季因為腳踝手術而提前報銷，但仍不減美國球探興趣，他的韓職生涯可說是宰制全聯盟，去年繳出的23轟、110分打點及.995的攻擊指數都是生涯最佳，也拿下生涯首座MVP，僅25歲年紀是最大優勢，《FOX Sports》將其評為自由市場上第4名的打者，還贏過索勒（Jorge Soler）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）一票強打。

報導中寫道，李政厚是多拍子好手，雖然擊球力量不是賣點，但有呈現進步趨勢；此外，李政厚球棒控制能力極佳，樂意放大自己的好球帶，能夠打中那些不好進攻的球路，是「沒有弱點的打者」，在年初的經典賽，李政厚打擊率高達4成29，也是很加分的一點。

球探們認為，李政厚的防守高於大聯盟中外野平均，即便打擊沒有完全兌現，在場上仍能夠有價值，然而，如何面對大聯盟更高階的速球是外界一致的隱憂，過去有許多亞洲打者都因為這項差別而碰壁，況且在韓職並不常見95英哩以上的速球，李政厚今年也在季前努力調整揮棒動作，為的就是加速適應期。

目前對李政厚最有興趣的是巨人隊，營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）受訪時說：「有許多來自日韓的球員在大聯盟取得成功，10年前人們可能會擔心這是有風險的，但我認為現在有足夠的證據，對這些球員能做出的貢獻感到信心。」

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