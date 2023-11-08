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MLB／我現在要重建！白襪總管高喊大破大立：球隊沒有非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪將展開重建，這幾年的主力游擊手安德森就不再未來藍圖，球團確定不執行選擇權。 路透
白襪將展開重建，這幾年的主力游擊手安德森就不再未來藍圖，球團確定不執行選擇權。 路透

不過兩年時間，白襪隊從美聯中區龍頭變成苦吞百敗的坦隊，不只陣容青黃不接，農場系統也排名聯盟後段班，對於新任總管蓋茲（Chris Getz）來說這個起步並不容易，而他也在日前受訪時坦言，球隊從上到下都需要重整。

白襪在2020逐漸收成農場大物，原以為能成為好一陣子的新科美中霸主，沒想到本季戰績跌落谷底，相比上季多吞了20場敗仗，戰績在美聯只贏過運動家和皇家兩支季前就確定要「坦」的墊底球隊，球隊執行副總裁威廉斯（Ken Williams）以及總管哈恩（Rick Hahn）也因此下台負責。

接下前朝爛攤子的新總管蓋茲在媒體會議中直言，球隊上至制服組下至球員組成都會有所動作，「毫無疑問，我們有支具有天份的球隊，但我不喜歡現在的球隊，必須要做些調整才能在下個賽季進步。」

白襪新任總館蓋茲希望能重塑球隊文化。 法新社
白襪新任總館蓋茲希望能重塑球隊文化。 法新社

蓋茲也認為，陣中有很多天賦異稟的球員，但球隊沒有成功幫助他們兌現，所以會在自由市場上尋求能帶領球隊步入正軌的球員，「這些球員能夠成為贏球球隊的一份子，但我們沒有成功展現出這面，這不是一支人員齊全的隊伍，得找球員幫助我們走向正確方向。」

除了自由市場上的動作，白襪也被預計是這個冬天談判桌上的大賣家，蓋茲強調隊上沒有非賣品，「從我開始，球員、工作人員、組織內的任何人都得知道自己在幹嘛，以及球隊的前進方向，確立自己的球隊定位。」

白襪目前在休賽季已經跟數名明星球員「thank you」，包括不執行游擊手安德森（Tim Anderson）和終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）的選擇權，也宣布不續留捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），展現出球隊重整決心。

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