MLB／筒香嘉智留美國力拼重返大聯盟 經紀人讚：最堅強球員

31歲日本重砲筒香嘉智堅持重返大聯盟夢想，他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）受訪時表示，筒香嘉智明年不會重返日職，會繼續在美國打拼。

筒香嘉智2020年挑戰大聯盟後，陸續效力光芒、道奇、海盜，上季先和遊騎兵簽下小聯盟約，季中轉戰獨立聯盟，8月21日又和巨人隊簽小聯盟約，仍無法重返大聯盟。上季他總共出賽68場，累積10轟，打擊率0.260，整體攻擊指數（OPS）0.858。

沃夫今天出席GM會議，宣布筒香嘉智想續留美國打拼，他說，「我為筒香感到驕傲，他是我認識過最堅強的棒球員之一。下季他肯定不會回日職，而是在這裡打球，我相信他能簽下一份合約，以非40人名單身分參加大聯盟春訓。」

筒香嘉智2016年效力日職橫濱隊時，以44轟、110分打點奪下中央聯盟打擊雙冠王。大聯盟生涯3季，打擊率0.171，OPS只有0.630。他今年8月受訪時強調：「實現目標前我會堅持下去，絕不會半途而廢回日本。」