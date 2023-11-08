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MLB／看世界大賽看到心好癢 洋基賈吉期待休賽季補強成果

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉(中)獲選為克萊門特獎得主。 法新社
賈吉(中)獲選為克萊門特獎得主。 法新社

洋基隊今年打出82勝80敗失望賽季，雖然延續勝率5成的紀錄，但已是近7年最糟糕戰績，本季接下隊長身分的「法官」賈吉（Aaron Judge）受訪時透露自己已經和老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）私下討論過，相信球隊休賽季會有所動作。

賈吉在今年世界大賽第3戰踏上球場，不過並不是穿著制服和釘鞋，而是身著體面西裝、繫上海軍領帶，他來到此地是為了領克萊門特獎（Roberto Clemente），賈吉本季成為基特（Derek Jeter）後首位洋基隊長，但球隊寫下31年來最低勝率，本身也因傷病困擾僅出賽106場，登上大聯盟後首度無季後賽可打，可說是諸事不順的一季。

賈吉當時在受訪中坦言，自己已經和老闆史坦伯瑞納討論球隊該做的改變，指出這些改變包含「理念、球員、教練、一切」，「我認為制服組正在努力解決這個問題，這是一段艱難的時期，特別是在世界大賽正在進行的當下。」

賈吉說：「但我認為，一旦我們度過了這個時期，在休賽季就能看到更大的舉動，我們還有時間，我知道制服組很忙，休賽季至今都在坦帕工作，我期待著接下來看到的『最新消息』。」

洋基在自由市場上風聲頻頻，不只積極追求兩大日籍球星大谷翔平和山本由伸，前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）也在洋基觀察名單內，此外，教士重砲索托（Juan Soto）近期傳出可能被交易，洋基也被視為潛在下家。

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