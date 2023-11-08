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MLB／前國民大物右投本季主宰韓職 傳吸引美、日球隊興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
費德今年在韓職投出好成績，吸引美、日球團興趣。 路透
費德今年在韓職投出好成績，吸引美、日球團興趣。 路透

前國民隊大物投手費德（Erick Fedde）本季轉戰韓職NC恐龍隊投出好成績，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，費德吸引大聯盟球團興趣。

費德曾在2016與2017年被評為百大新秀，但他2017年至2022年期間出賽102場，防禦率高達5.41。他今年轉戰韓職NC恐龍隊，先發30場奪下20勝，主投180.1局飆出209K，防禦率2.00，且三振率高達29.5%、保送率4.9%，滾地球率則是70%，這讓他幾乎鎖定本季韓職崔東原獎。

近年轉戰韓職再登上大聯盟的案例不少，響尾蛇強投凱利（Merrill Kelly）2015年起效力SK飛龍隊4個賽季，2019年加盟響尾蛇隊，近5季先發127場，防禦率3.80。林布隆（Josh Lindblom）在韓職打拼3季，轉戰釀酒人隊打了2季後宣布退休。弗列克森（Chris Flexen）則是2020年效力斗山熊隊，隔年加盟水手隊後成為固定先發輪值，但今年防禦率高達6.86。

費德的好表現不只吸引大聯盟球團興趣，《朝鮮日報》日前指出，日職巨人和歐力士隊都對他有興趣，還派球探去觀察他，由於韓職有洋將薪資上限，韓職恐無法留下費德這種等級的投手。

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