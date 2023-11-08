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MLB／洋基新賽季要找回短打技能 老闆保證布恩繼續執教

聯合新聞網／ 綜合報導
布恩的執教地位仍很穩固。 美聯社
布恩的執教地位仍很穩固。 美聯社

洋基上季打出82勝80敗戰績，美聯東區排名第4。洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）今天受訪時坦言對球隊很失望，也分享球隊接下來的新政策。

洋基自2016年來首度無緣季後賽，史坦伯瑞納表示：「太糟糕了，我們一無所獲，沒有贏下分區冠軍、打進季後賽，更不用說總冠軍。球迷們沒有得到應得的，但我們會盡全力在2024年奪回一切。」

洋基上季團隊得分排在大聯盟第25名，史坦伯瑞納透露高層每天都開8到9小時會議，討論如何改善進攻，總教練布恩（Aaron Boone）曾提出，洋基農場未確實教導短打。對此史坦伯瑞納表示：「近幾年我們確實減少球員練短打，布恩覺得短打再度成為比賽的重點之一，所以我們要重新磨練這項技能。」

許多球迷好奇布恩是否繼續執教，史坦伯瑞納透露洋基名將派提特（Andy Pettitte）、史威瑟（Nick Swisher）與球隊高層都支持布恩，「布恩是一位優秀的管理者，2024年會成為我們的總教練，這是我第一個要做的重大決定。」

史坦伯瑞納還宣布將和「Zelus Analytics」公司合作，他希望能幫助球隊在場上做正確決定，「我們會從中學習，與目前方法做比較，可能會發現需改變的地方。」

洋基

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