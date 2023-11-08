MLB／費城人若簽不回二當家諾拉 已有備案要改搶史奈爾

費城人隊季後賽在搶七大戰遭響尾蛇隊淘汰，止步國聯冠軍賽，休賽季首要任務便是簽回自己養出來的明星強投諾拉（Aaron Nola），不過諾拉從去年初到本季都不斷表明想挑戰2億美元大約，讓費城人續約難度提高不少。有消息指出，如果與諾拉談判碰壁，費城人可能會該追教士塞揚強投史奈爾（Blake Snell）。

作為費城人表定雙王牌之一，諾拉在合約年表現並不理想，本季防禦率高達4.46，和生涯平均3.72有不小落差，不過諾拉以穩定著稱的職涯是挑戰大約的本錢，除了縮水賽季每年都吃下至少180局，過去6年內三度獲得塞揚選票，況且他在季後賽有把身價投回來，4場先發拿下3勝，防禦率為2.35，依舊是自由市場上前5的先發投手。

由於本季成績普普，曾傳出費城人只願開出最多5年的合約，但諾拉陣營尋求的是8年2億美元規模的長約，確實令費城人頭疼，與此同時他們也做好備案，對國聯準塞揚史奈爾有興趣。《ESPN》就預測史奈爾將加入費城人，而諾拉則將轉投同區勁敵勇士隊。

史奈爾在合約年有望獲得生涯第二座塞揚獎。 路透社

史奈爾本季繳出14勝9敗，防禦率為2.25，180局投球中送出234K，帳面成績相當優異，本季再奪塞揚獎十拿九穩，有望成為史上第7位兩個聯盟都拿過塞揚獎的強投。不過他的控球問題始終是一大隱憂，本季99次保送是聯盟最多，讓管理層對他的價值估算有很大分歧，有人認為他能拿到破2億大約，也有人認為他的合約會比另一名左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）還低。

諾拉跟史奈爾的價格都不會太便宜，本季費城人團隊薪資達2.45億美元，已經是隊史紀錄，新賽季有望繼續攀升，也考驗總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）的談判功力。