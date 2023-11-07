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MLB／遭質疑白襪有氣氛問題 吉歐利托澄清：是我們還不夠好

聯合新聞網／ 綜合報導
吉歐利托本季輾轉效力三隊，季末成為自由球員待價而沽。 美聯社
吉歐利托本季輾轉效力三隊，季末成為自由球員待價而沽。 美聯社

白襪隊今年度過了一個失望賽季，2021年才拿下分區冠軍的他們，近兩年勝率都未突破5成，本季更是狂吞百敗，季中透過交易送走數名主力後，還遭指出球隊管理有問題，但前王牌吉歐利托（Lucas Giolito）受訪時澄清外界報導並非正確，球隊單純沒表現好。

白襪本季表現跌落谷底，和過去兩年反差之大令人意外，季中被交易至洋基的後援投手米道頓（Keynan Middleton）就曾痛批白襪休息室沒有領袖，有球員在牛棚睡覺、缺席守備訓練，簡直毫無紀律性：「我不知道如果沒有方針該如何導正球隊文化，大家都各做各的。」

不過前王牌吉歐利托近日受訪時則表示這些傳聞是子虛烏有，認為這些傳言的起因是糟糕的球場表現，他說：「我不認為這是什麼超複雜的事情，只是我們打得不夠好。」

吉歐利托補充：「這並不是說球員們互相討厭，我們一起遇到所有問題，彼此之間相處融洽，度過了愉快的時光，只是沒有在球場上持續繳出好表現，投、打、守三個面向無法同時做好，而季後賽球隊的差別在於他們能做到。」

吉歐利托過去幾年是白襪頭號先發，但在季中被交易至天使隊後投出「核爆表現」，後續遭到讓渡後轉戰守護者，本季累積8勝15敗，防禦率4.88的成績，不過吃下了184.1局，在今年自由市場上是「平價」的先發選擇。

白襪 天使 守護者

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