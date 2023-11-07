MLB／比去年少一半！大谷翔平等7人獲合格報價

今天是大聯盟合格報價截止日，只有7名選手得到合格報價，包含大谷翔平、教士隊王牌史奈爾（Blake Snell）與終結者海德（Josh Hader）、費城人隊強投諾拉（Aaron Nola）、小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）、藍鳥隊三壘手查普曼（Matt Chapman）及雙城隊右投葛雷（Sonny Gray）。

本季合格報價金額為1年2032.5萬美元合約，球員要在11月15日前決定是否接受，如果拒絕並進入自由市場與其他球隊簽約，母隊能獲得選秀權補償。

去年總共有14名球員獲合格報價，最終只有巨人隊彼德森（Joc Pederson）和遊騎兵隊培瑞茲（Martín Perez）接受，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、瑞佐（Anthony Rizzo）與大都會隊尼莫（Brandon Nimmo）和母隊簽長約，其他球員都轉隊。

今年獲合格報價的球員數砍半，大聯盟上一次沒有球員接受合格報價是2017年，大谷翔平是今年關注度最高的球員，他高機率不會接受合格報價。美媒CBS分析，道奇、大都會、巨人隊是最有可能搶下大谷的球隊；天使則是「機會渺茫」。