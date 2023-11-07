MLB／年度獎項入圍名單出爐 大谷翔平和遊騎兵雙星爭MVP

大聯盟今天公布各大年度獎項入圍名單，二刀流巨星大谷翔平名列美聯MVP排行榜前三傑，他將和遊騎兵兩大球星席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）競爭生涯第二座年度MVP；而國聯則是由締造「40轟、70盜」超狂紀錄的亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇雙箭頭貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）一較高下。

大谷翔平本季再度以二刀流身分繳出頂尖成績，本季44轟、102分打點、20盜壘表現全能，攻擊指數冠絕全聯盟，投手端則是拿下10勝5敗、防禦率3.14，是全聯盟唯一WAR值破10的球員，MVP呼聲極高。

Your 2023 @officialBBWAA AL Most Valuable Player Award finalists:



Shohei Ohtani

Corey Seager

Marcus Semien pic.twitter.com/eue5p6qL1V — MLB (@MLB) 2023年11月7日

另外兩名競爭者則都來自剛奪冠的遊騎兵，席格本季以游擊手身分打出攻擊指數高達1.013的賽季，在全聯盟只輸給大谷；塞米恩則是例行賽加季後賽「打好打滿」，有29轟、100分打點的表現，這是他生涯第3次入圍MVP決選名單，前兩次都拿下第3。

Your 2023 @officialBBWAA NL Most Valuable Player Award finalists:



Ronald Acuña Jr.

Mookie Betts

Freddie Freeman pic.twitter.com/Ex1z4bdQ5d — MLB (@MLB) 2023年11月7日

國聯MVP最熱門人選則是率領勇士打下聯盟最佳戰績的亞古納，本季他是無庸置疑的國聯最佳打者，不只加入「40轟、40盜」俱樂部，還一口氣將紀錄推進到41轟、73盜；道奇的貝茲掃出生涯最多39轟，打點數改寫聯盟開路先鋒紀錄；隊友弗里曼則寫下生涯完整球季最高打擊率，59支二壘安打遙遙領先全聯盟。

聯盟將於下周陸續公布個人獎得主，11月13日公布新人王，接下來每一天分別是最佳總教練、塞揚獎、MVP。

Presenting your 2023 @officialBBWAA Awards Finalists 🏆🙌 pic.twitter.com/yfn4xW6vah — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年11月7日

以下是各年度獎項入圍名單：