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MLB／年度獎項入圍名單出爐 大谷翔平和遊騎兵雙星爭MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平挑戰生涯第二座MVP，面臨遊騎兵雙星塞米恩(左)與席格(右)的挑戰。 路透社、歐新社
大谷翔平挑戰生涯第二座MVP，面臨遊騎兵雙星塞米恩(左)與席格(右)的挑戰。 路透社、歐新社

大聯盟今天公布各大年度獎項入圍名單，二刀流巨星大谷翔平名列美聯MVP排行榜前三傑，他將和遊騎兵兩大球星席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）競爭生涯第二座年度MVP；而國聯則是由締造「40轟、70盜」超狂紀錄的亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇雙箭頭貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）一較高下。

大谷翔平本季再度以二刀流身分繳出頂尖成績，本季44轟、102分打點、20盜壘表現全能，攻擊指數冠絕全聯盟，投手端則是拿下10勝5敗、防禦率3.14，是全聯盟唯一WAR值破10的球員，MVP呼聲極高。

另外兩名競爭者則都來自剛奪冠的遊騎兵，席格本季以游擊手身分打出攻擊指數高達1.013的賽季，在全聯盟只輸給大谷；塞米恩則是例行賽加季後賽「打好打滿」，有29轟、100分打點的表現，這是他生涯第3次入圍MVP決選名單，前兩次都拿下第3。

國聯MVP最熱門人選則是率領勇士打下聯盟最佳戰績的亞古納，本季他是無庸置疑的國聯最佳打者，不只加入「40轟、40盜」俱樂部，還一口氣將紀錄推進到41轟、73盜；道奇的貝茲掃出生涯最多39轟，打點數改寫聯盟開路先鋒紀錄；隊友弗里曼則寫下生涯完整球季最高打擊率，59支二壘安打遙遙領先全聯盟。

聯盟將於下周陸續公布個人獎得主，11月13日公布新人王，接下來每一天分別是最佳總教練、塞揚獎、MVP。

以下是各年度獎項入圍名單：

美聯MVP：天使隊大谷翔平、遊騎兵隊席格、遊騎兵隊塞米恩

國聯MVP：勇士隊亞古納、道奇隊貝茲、道奇隊弗里曼

美聯塞揚獎：洋基隊柯爾（Gerrit Cole）、藍鳥隊高斯曼（Kevin Gausman）、雙城隊葛雷（Sonny Gray）

國聯塞揚獎：教士隊史奈爾（Blake Snell）、響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）、巨人隊韋柏（Logan Webb）

美聯新人王：金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、守護者隊拜比（Tanner Bibee）、紅襪隊卡薩斯（Triston Casas）

國聯新人王：響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、大都會隊千賀滉大、道奇隊奧特曼（James Outman）

美聯最佳總教練：金鶯隊海德（Brandon Hyde）、遊騎兵隊波奇（Bruce Bochy）、光芒隊凱許（Kevin Cash）

國聯最佳總教練：釀酒人隊康索（craig counsell）、馬林魚隊舒馬克（Skip Schumaker）、勇士隊史尼克（Brian Snitker）

新人 大谷翔平

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