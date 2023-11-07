MLB／小熊天價挖角同區釀酒人主帥 成聯盟最高薪教頭

小熊隊今天宣布，將與前釀酒人總教練康索（craig counsell）達成5年4000萬美元合約共識，並解雇原總教練同時也是2016奪冠老臣的羅斯（David Ross），這張大合約讓康索登頂下賽季全聯盟薪水最高的教頭，是小熊這個冬天的頭號補強。

康索自20115年起執掌釀酒人兵符，期間繳出707勝625敗，帶領釀酒人拿下3座國聯中區冠軍，短短8年多時間已成為隊史最多勝教練，雖然本季在首輪不敵響尾蛇，康索季末的探詢度依舊超高，是本季教練市場中最熱門人選，守護者、大都會、釀酒人都有意簽下他。

根據先前報導，大都會隊是追求康索最積極的隊伍，但小熊成功殺出贏下這場爭奪戰，康索本季年薪為350萬美元，下季則直接飆漲到800萬美元，年薪比原本第一的巨人隊梅爾文（Bob Melvin）400萬還高上一倍，這份「誠意」甚至讓康索直接放棄等待，不給大都會匹配的機會。

消息人士透露，小熊一直到11月1號康索合約正式到期時才與康索展開談判，因此不必像大都會及守護者一樣，跟釀酒人申請許可，這也讓小熊在競爭過程始終保持低調。

小熊原教頭羅斯於2020年接任，期間勝率為4成80，他季中一度帶領小熊打出驚奇鎖定外卡席次，甚至挑戰分區王位，不過球隊季末戰績崩盤，在賽季第161場被淘汰，或許也是制服組決定大刀闊斧，挖角來分區冠軍主帥康索的主因，新賽季兩隊對壘也勢必增添不少火藥味。