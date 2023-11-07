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MLB／一朗「校舍破壞彈」 指導高中生卻打破窗戶嚇到縮脖子

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
50歲的鈴木一朗，還是有開轟能力！ 美聯社
50歲的鈴木一朗，還是有開轟能力！ 美聯社

50歲的鈴木一朗，還是有開轟能力，近日在指導日本高中選手時，一棒將教室窗戶打破，他當場嚇到脖子一縮、露出「糟了」的表情，影片傳到美國，引起熱議。

一朗近幾年巡迴日本各校指導，近日足跡來到北海道旭川東高中，過程中大約63記揮棒，有2球飛越約8公尺高、保護校舍建築的護網，影片中引起熱議的那一球，直接打破教室窗戶，一朗一副做錯事的表情，更被認為是最棒的部分。

影片引起球迷熱烈轉發、回覆，一片驚嘆聲中，許多人都認為他還能打，「老實說，我覺得他現在還能在白襪先發外野」、「他應該還能在3A打吧！」，也有球迷關心窗戶，「窗戶應該很開心這樣壯烈犧牲」、「賣那顆球的錢就能賠償窗戶了吧！」

大聯盟官網的報導描述也很有意思，「想像你正在上數學課，老師正在講解等腰三角形和不等邊三角形的差異，你的心思漸漸飄走，突然一顆棒球打破窗戶而來，降落在你的課桌上，而這還是一顆準名人堂球員鈴木一朗打來的全壘打球，這絕對是最棒的數學課。」

鈴木一朗 大聯盟

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